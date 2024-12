Hund braucht immer sein Stofftier: Was dann passiert, verzückt so viele

Er musste viel durchstehen, wäre fast eingeschläfert worden. Doch dann hatte Pitbull-Mischling Squishy Glück. Ein viraler TikTok-Hit lässt Herzen schmelzen.

Von Christian Norm

Waco (USA) - Er musste viel durchstehen, wäre beinahe schon eingeschläfert worden. Doch am Ende hatte Pitbull-Mischling Squishy Glück. Nachdem der Hund mit seinem geliebten Stofftier im Maul auf offener Straße in Texas aufgegriffen worden war, stand er im Tierheim wegen des Verdachts auf Krebs schnell auf einer Liste zum Einschläfern. Aber bevor es so weit kommen konnte, nahte Rettung in Form von Brooke Reese (22).

Ohne Stofftier Stitch geht bei Rüde Squishy gar nichts. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/brooke.reese Die Studentin aus Waco holte Squishy am 17. November aus dem Tierheim. Natürlich nahm der Rüde sein geliebtes Stofftier namens Stitch mit, dass er auch danach so gut wie nie losließ. Nach einer Weile bemerkte Reese, wie abgenutzt das Hundespielzeug inzwischen war. Denn der Vierbeiner hatte seinen treuen Begleiter wortwörtlich zum Fressen gern, kaute immer mal wieder auf ihm herum. Schließlich beschloss die 22-Jährige eine "Not-OP" an Stitch durchzuführen. Das stellte sich allerdings als nicht ganz so leicht heraus. Denn Squishy wollte seinen Schatz natürlich nicht hergeben. Hunde Plüschtier-Alarm im Tierheim Leipzig? Dieser Zwergspitz leidet Höllenqualen In einem TikTok-Video, das Anfang Dezember viral ging, ist die "Operation" dennoch zu sehen. Was der Hund in dem Video tut, verzückt seither so viele User.

Virales TikTok-Video mit Rüde Squishy lässt Herzen schmelzen