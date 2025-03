Hund einfach im Dreck ausgesetzt: Tierheim weigert sich, ihm zu helfen

Der kleine Hund konnte erfolgreich von der Straße gerettet werden. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Glücklicherweise hatte eine Freundin von Hall, Rosario Ortiz, bemerkt, was vor sich ging und sich sofort auf den Weg zur Rettung gemacht.

Gemeinsam mit einem Helfer gab sie im strömenden Regen einfach alles, um den Hund aus seiner misslichen Lagen zu befreien.

"Dieses arme Baby hatte so eine Angst, aber Rosario und der Sicherheitsmann schafften es, ihn in eine Ecke zu drängen und dann zu packen", schrieb Hall weiter. Daraufhin kümmerte sich die Tierliebhaberin darum, dem Hund schnellstmöglich einen Unterschlupf zu finden.

Und siehe da: Noch am selben Tag ging es für den Kleinen in eine liebevolle Pflegefamilie.

"Er will doch einfach nur geliebt werden, aber er hat immer noch so große Angst, den Menschen zu vertrauen", schrieb Hall traurig, aber auch hoffnungsvoll. "Aber er ist in Sicherheit und wird schon bald lernen, was Liebe bedeutet."