Hund findet endlich neues Zuhause: Doch es gibt ein Hindernis

Wales (Großbritannien) - Als Simba zum zweiten Mal in seinem Leben ein neues Zuhause betreten sollte, stand der kleine Hund vor einer scheinbar unüberwindbaren Hürde: der Haustür.

Wochenlang traute sich Hündchen Simba nicht in sein neues Zuhause, schlief stattdessen draußen auf den Gartenmöbeln. © TikTok/simbatotherescue

Nachdem sein Vorbesitzer sich das Bein gebrochen hatte und sich deshalb nicht mehr um sein Haustier kümmern konnte, wurde Simba an das Tierheim "Many Tears Animal Rescue" in Wales abgegeben.

Simba, der ohnehin schon nervös war, wurde noch unsicherer gegenüber Menschen und seiner Umgebung, sodass er nur langsam Vertrauen fassen konnte.

Als ein neues Paar ihn adoptierte, zögerte er, die Türschwelle zu seinem neuen Wohnort zu überschreiten. Seine Reise wurde auf dem TikTok-Kanal "simbatotherescue" festgehalten.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Simba sich zunächst weigert, sein neues Zuhause zu betreten. Er zieht es stattdessen vor, draußen zu bleiben und in der Nähe der Tür zu verweilen.

"Eines Tages wurde dann alles anders", heißt es in einem Clip, der innerhalb kurzer Zeit viral ging. Das Video zeigt, wie sich Simba endlich traut, das Haus zu betreten. Er springt auf das Bett seiner Besitzer, tobt herum, entspannt sich auf dem Sofa und legt sich gemütlich unter eine Decke.

Zahlreiche Zuschauer reagierten gerührt auf den TikTok-Clip: "Sie haben sein Herz geheilt", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: "Ich war noch nie so stolz auf einen Hund und seine Menschen."