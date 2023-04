Hund flippt immer aus, wenn er weiße Autos sieht: Der Grund sorgt für Gelächter

Austin (USA) - Wenn Hunde-Mama Abby Schulte mit ihrem Pitbull Harvey vor die Tür geht und den beiden ein weißes Auto begegnet, dann weiß die US-Amerikanerin ganz genau, wie ihr vierbeiniger Liebling reagieren wird: Der braun-weiße Hund ist dann immer ganz aufgeregt und will am liebsten zu jenem Fahrzeug rennen. Den Grund kennt seine Besitzerin glücklicherweise.

Sieht Pitbull Harvey ein weißes Auto, kann er seine Aufregung nur schlecht unterdrücken. © Bildmontage Screenshot TikTok/harveytherescue

Harvey lebt seit etwa sechs Jahren bei Abby Schulte in Austin. In der Vergangenheit hatte es der Pitbull nicht leicht, denn sein Vorbesitzer hatte ihn einfach mitten in einem Hurrikan zurückgelassen.



Als wäre diese Trennung nicht schon schlimm genug, wurde Harvey anschließend nur herumgereicht und fand nie ein richtiges Zuhause. Bevor er ein Jahr alt war, hatte man den süßen Vierbeiner viermal ins Tierheim zurückgebracht.

Doch bei Abby sollte Harvey endlich die Liebe erfahren, die er und sein gebrochenes Herz so sehr benötigt hatten.

Als die Texanerin den Pitbull aus dem Tierheim holte, lebte sie noch bei ihrer Mutter. Sie und Harvey fühlten sich schnell "sehr verbunden", erklärt Abby auf TikTok.

Es entwickelte sich ein kleines Ritual, was der Vierbeiner über alles liebte: