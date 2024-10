Hund freut sich auf Ausflug: Doch dann begreift er die Wahrheit

Zunächst freut sich Rüde Ollie noch. Doch dann steht ihm das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/chandler_arms

In einem viralen TikTok-Video (siehe unten) der Userin "Chandler Arms" aus South Carolina ist der abrupte Stimmungsumschwung gut zu erkennen. Das liegt auch daran, dass die Mittzwanzigerin den entsetzten Blick von Ollie als vergrößertes Standbild einblendet.

Aber was macht den armen Hund denn auf einmal so nervös? Laut seinem Frauchen fällt der Fellnase in diesem Moment auf, dass sie nicht in Richtung Park fahren, sondern zum Tierarzt.

Der acht Jahre alte Rüde hat vor Besuchen dieser Art noch immer so viel Angst, dass seine Besitzerin schwere Geschütze auffahren muss.

Was sie tut, um ihren Freund auf vier Pfoten bei der Stange zu halten, verrät sie ebenfalls im Untertitel.