Hund frisst aus Verzweiflung Steine: Im Tierheim folgt das nächste Trauma

Vierbeiner Casper wartet noch immer vergeblich auf eine passende Familie, die ihn adoptiert. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Bildmontage/Screenshot/TikTok/rspcabrighton

Der weiße Hund wurde laut "RSPCA Brighton" im Süden des Vereinigten Königreichs an einem Strand gefunden, wo der Streuner aus völliger Verzweiflung Steine fraß.

Casper war am Verhungern und "fraß alles, was er finden konnte", so ein Sprecher der Tierretter gegenüber Newsweek. Nach seiner Entdeckung ging es für den Windhund sofort ins Krankenhaus, wo er operiert wurde. Die Steine mussten so schnell wie möglich aus seinem Magen entfernt werden, bevor sie im Körper des Tieres Schaden anrichten konnten.

Glücklicherweise überstand Fellnase Casper den langen Eingriff und wartete ab diesem Zeitpunkt auf eine passende Familie, die ihn aus dem Tierheim adoptieren würden.

Tatsächlich erregte er bald das Interesse eines Besuchers, der ihn aufnehmen wollte. Doch leider hielt Caspers Glückssträhne nicht lange an.