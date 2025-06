Junger Rüde fand sein Zuhause, doch dann kam alles anders

Kassel - Eigentlich hatte der sieben Monate alte Rüde Andy aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel bereits sein Glück gefunden, doch dann landete er leider wieder in der Obhut der Tierpflegerinnen und Tierpfleger.

Und so ganz verstehen können sie es auch nicht, schreiben sie auf der Webseite . Denn Andy zeigte sich bei seinem ersten Aufenthalt in der "Wau-Mau-Insel" als schüchterner, aber sehr liebenswerter Hund.

Dort soll er aber nach den Kindern geschnappt haben und so landete er wieder im Tierheim. Was genau vorgefallen war, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims nicht.

Dann entwickelte sich alles zunächst zum Besten für Andy, denn schon nach wenigen Tagen in der "Wau-Mau-Insel" konnte der Rüde an die Familie vermittelt werden.

Für Andy wünscht man sich im Tierheim eine ruhige Umgebung mit einem souveränen Ersthund. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Jetzt wirke er aber verunsichert und neige, wenn er bedrängt wird, zum Schnappen.

Dieses Abwehrverhalten habe er sich offensichtlich in den vergangenen Monaten angeeignet, weshalb er auch nicht mehr an einen Haushalt mit Kindern oder an Hundeanfänger vermittelt werden soll.



Am liebsten sähen ihn die Tierpflegerinnen und Tierpfleger in einer ländlichen und ruhigen Umgebung bei hundeerfahrenen Menschen, die die nötige Zeit und Geduld aufbringen können.

Auch sollte in seinem neuen Zuhause ein souveräner und sozialer Ersthund leben, an dem sich Andy orientieren kann. Zudem wird der Besuch einer Hundeschule empfohlen.

Wer den jungen Rüden kennenlernen und ihm im Tierheim einen Besuch abstatten möchte, kann sich gerne mit der "Wau-Mau-Insel" in Verbindung setzen - am besten über das Kontaktformular oder über die Telefonnummer 0561/8615680.

Telefonzeiten sind werktags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.