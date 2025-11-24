Hund geht an beliebter Spazierstrecke entlang: Kurze Zeit später ist er tot

Sülfeld - Wegen möglicher Giftköder in Sülfeld (Kreis Segeberg) und Umgebung ermittelt die Polizei in zwei Fällen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Nach Spaziergängen auf einer beliebten Strecke zeigten zwei Hunde Vergiftungserscheinungen. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Es gehe dabei um Fälle am 17. November und am 21. November. Dem KN-Bericht zufolge war ein Hund nach einer mutmaßlichen Vergiftung gestorben, ein anderer habe nach Vergiftungserscheinungen nur knapp überlebt.

Die mutmaßlichen Giftköder seien an einer beliebten Spazierstrecke ausgelegt worden. Beide Fälle seien bei der Polizei angezeigt worden.

Der Umwelttrupp des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei empfiehlt, bei einem solchen Verdacht Hunde nur noch angeleint zu lassen oder ihnen einen Maulkorb anzulegen.