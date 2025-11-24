Zuckersüßer Anblick: Blinder Hund legt sich immer auf schwangeren Bauch
USA - Das lässt doch Herzen schmelzen: Ein blinder Hund legt sich auf den Bauch der schwangeren Besitzerin und kuschelt mit ihm.
In einem viral gegangenen Instagram-Post drückt die kleine Chihuahua-Hündin Grace ihren Kopf gegen den Bauch von Shelby.
Man sagt oft, dass Hunde eine Schwangerschaft schnell bemerken - das denkt auch Shelby.
"Grace war in dieser Zeit besonders intuitiv und anhänglich, was mich vermuten lässt, dass sie wusste, dass sich etwas veränderte, noch bevor ich es merkte", sagte sie gegenüber Newsweek.
Bald wird sie den Neuankömmling endlich Grace und ihrer anderen Chihuahua-Hündin Katie vorstellen können. "Meine Hunde haben noch nie ein Baby gesehen, deshalb bin ich sehr gespannt auf ihre Reaktion", erklärte ihr Frauchen.
Grace wird nächstes Jahr bereits 14 Jahre alt und ist seit dem letzten Schuljahr Shelbys treue Begleiterin.
Das Video lässt erahnen, wie stark die Bindung zwischen dem Baby und der Hündin sein wird.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/shelby_salmela