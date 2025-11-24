Zuckersüßer Anblick: Blinder Hund legt sich immer auf schwangeren Bauch

USA - Das lässt doch Herzen schmelzen: Ein blinder Hund legt sich auf den Bauch der schwangeren Besitzerin und kuschelt mit ihm.

Grace kuschelt gerne mit dem Bauch ihrer schwangeren Besitzerin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/shelby_salmela

In einem viral gegangenen Instagram-Post drückt die kleine Chihuahua-Hündin Grace ihren Kopf gegen den Bauch von Shelby.

Man sagt oft, dass Hunde eine Schwangerschaft schnell bemerken - das denkt auch Shelby.

"Grace war in dieser Zeit besonders intuitiv und anhänglich, was mich vermuten lässt, dass sie wusste, dass sich etwas veränderte, noch bevor ich es merkte", sagte sie gegenüber Newsweek.