Hund Günni sucht mehr Beachtung: Wer hat ein Herz für den American Bully?

Hund Günni ist aktuell im Tierheim Köln-Dellbrück untergebracht und sucht dringend ein neues Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

"Günni ist der Meinung, er braucht dringend mehr Beachtung - und das finden wir auch, denn er ist ein absolut großartiger Hund", beginnen die Mitarbeiter des Tierheims den neuesten Instagram-Beitrag auf ihrem Kanal.

Der American Bully sei im Januar 2024 als Sicherstellung aufgenommen worden. Daher habe das Tierheim auch einige Monate auf die Freigabe warten müssen. "Diese haben wir aber mittlerweile bekommen und nun scharrt er mit den Hufen, endlich in ein neues Leben ziehen zu dürfen", so das Heim weiter.

Günni sei ein lieber Hund, der sich über jeden Menschen freut, den er treffe und nutze zudem jede Möglichkeit, sich ordentlich durchkraulen zu lassen.

"Auf Spaziergängen mit den ehrenamtlichen Gassigängern genießt er es, am Bach oder neben einer Bank zu chillen und zu beobachten, was so passiert."