Sie kam als Welpe ins Tierheim: Chow-Chow-Mischling Henriette sucht ihr Glück

Großröhrsdorf (Sachsen) - Henriette wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.

Henriette sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die Hündin Henriette bereits als Welpe ins Tierheim in Rumänien.

Unter rund 6000 anderen Hunden wurde sie damals übersehen, sodass eine Vermittlung nicht zustande kam.

Am 26. Februar wurde die Chow-Chow-Mischlingshündin schließlich an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben, um ihre Chancen auf ein liebevolles Zuhause zu erhöhen.

Seitdem sehnt sich die dreijährige Hündin nach einem liebevollen Zuhause.