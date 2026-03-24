Sie kam als Welpe ins Tierheim: Chow-Chow-Mischling Henriette sucht ihr Glück
Großröhrsdorf (Sachsen) - Henriette wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.
Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die Hündin Henriette bereits als Welpe ins Tierheim in Rumänien.
Unter rund 6000 anderen Hunden wurde sie damals übersehen, sodass eine Vermittlung nicht zustande kam.
Am 26. Februar wurde die Chow-Chow-Mischlingshündin schließlich an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben, um ihre Chancen auf ein liebevolles Zuhause zu erhöhen.
Seitdem sehnt sich die dreijährige Hündin nach einem liebevollen Zuhause.
Henriette sehnt sich nach einem Zuhause außerhalb des Tierheims
Anfangs war Henriette in ihrem neuen Umfeld noch stark verunsichert und sehr ängstlich. Mit der Zeit hat sie jedoch Vertrauen gefasst und sich zu einer selbstbewussten, agilen Hündin entwickelt.
Die Mitarbeiter des Vereins beschreiben die Fellnase als manchmal etwas stur, die ihre Menschen bewusst auswählt.
Bei manchen Menschen taut sie schnell auf, zeigt sich unglaublich zärtlich und verschmust und genießt jede Streicheleinheit. Bei anderen bleibt sie zunächst skeptisch und hält Abstand - dabei bleibt sie jedoch immer freundlich.
Henriette sucht ein Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung, die ihr Ruhe und Geduld entgegenbringen und ihre besondere Art zu schätzen wissen. Sie kann es kaum erwarten, endlich anzukommen.
Weitere Informationen zu Henriette sind auf der Website des Tierheims zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de