Kleiner Welpe sucht großes Zuhause: Wer schenkt Dori ein liebevolles Heim?

Hamburg - Kleiner Welpe sucht großes Zuhause: Die liebe Dori sucht eine Familie zum Groß werden. Wer schenkt dem Hundemädchen ein liebevolles Heim?

Die kleine Dori kam als Fundtier ins Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist der kleine Doggen-Mischling seit dem 29. April im Tierheim.

Aktuell hat Dori eine Schulterhöhe von 35 Zentimetern und wiegt knapp 9 Kilogramm, allerdings wachse der kleine Welpe auch noch.

Doris Geburtsdatum wird auf Mitte April 2026 geschätzt. Ihr glänzendes schwarzes Fell hat einen weißen Fleck auf der Brust und einen Kehlfleck.

Die kleine Hündin kam als Fundtier ins Tierheim, doch nun sucht der kleine Welpe ein neues liebevolles Zuhause.

Ihre Pfleger beschreiben sie als lieb und verschmust. Deswegen kann Dori auch als Familienhund gehalten werden.