Kleiner Welpe sucht großes Zuhause: Wer schenkt Dori ein liebevolles Heim?

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Dori kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Nun sucht der Welpe ein neues Zuhause mit viel Platz und geduldigen Besitzern.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Kleiner Welpe sucht großes Zuhause: Die liebe Dori sucht eine Familie zum Groß werden. Wer schenkt dem Hundemädchen ein liebevolles Heim?

Die kleine Dori kam als Fundtier ins Tierheim.
Die kleine Dori kam als Fundtier ins Tierheim.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist der kleine Doggen-Mischling seit dem 29. April im Tierheim.

Aktuell hat Dori eine Schulterhöhe von 35 Zentimetern und wiegt knapp 9 Kilogramm, allerdings wachse der kleine Welpe auch noch.

Doris Geburtsdatum wird auf Mitte April 2026 geschätzt. Ihr glänzendes schwarzes Fell hat einen weißen Fleck auf der Brust und einen Kehlfleck.

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Die kleine Hündin kam als Fundtier ins Tierheim, doch nun sucht der kleine Welpe ein neues liebevolles Zuhause.

Ihre Pfleger beschreiben sie als lieb und verschmust. Deswegen kann Dori auch als Familienhund gehalten werden.

Doris neue Familie braucht viel Zeit und Geduld

Der kleine Welpe muss von seinen neuen Besitzern noch viel lernen.
Der kleine Welpe muss von seinen neuen Besitzern noch viel lernen.  © Bildmontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V (2)

Die niedliche Fellnase ist ein kleiner Wirbelwind, wie es für Welpen typisch ist. Ihrem Alter entsprechend muss die Vierbeinerin noch viel lernen und ist deswegen auf geduldige Menschen angewiesen.

Ihre zukünftigen Besitzer sollten viel Zeit mitbringen und Geduld haben, um Dori alles beizubringen, was die Hündin für ein reibungsloses Zusammenleben in ihrem neuen Zuhause wissen muss.

Außerdem wichtig: Ihre neue Familie sollte ausreichend Platz für das Tier haben, denn die Kleine wird einmal ganz groß werden. Erst mit ungefähr zwei Jahren wird der Doggen-Mischling ausgewachsen sein.

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Ihr wollt der kleinen Dori ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.

Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

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