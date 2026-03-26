Hund kam taub zur Welt: Wie Besitzer ihn zum Gassigehen einladen, lässt Herzen schmelzen

Der taube Hund Bruno wurde von einem Paar aus dem Vereinigten Königreich aus einer spanischen Tötungsstation gerettet. Nun lebt er sein bestes Leben.

Von Anne-Sophie Mielke

West Midlands (Vereinigtes Königreich) - Wenn man "Bruno" ruft, regt sich in seinem Körper gar nichts: Der weiße Vierbeiner ist gehörlos auf die Welt gekommen. Aus diesem Grund mussten sich seine Besitzer eine andere Methode ausdenken, um mit ihrem Haustier zu kommunizieren. Wie sie das schafften, berührt im Internet Tausende Herzen.

Brunos Besitzer zeigen ihrem tauben Hund über eine Gebärde, dass es Zeit für einen Spaziergang ist. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/brunothedeafdog Bruno lebt mit seinen beiden Besitzern in den West Midlands im Vereinigten Königreich. Obwohl er ursprünglich aus Spanien kommt, mussten Frauchen und Herrchen keine neue Sprache lernen - sondern Gebärden. Wenn es Zeit für einen Spaziergang wird, teilen sie es Bruno mit einer Geste mit, bei der sie ihre Finger über die jeweils andere Hand laufen lassen. Da ihr Vierbeiner dieses Handzeichen schon gewohnt ist, rastet er schon bei den ersten Anzeichen für die "Gassi"-Bewegung aus. In einem Video des britischen Paares, das auf Instagram mittlerweile mehr als 1,7 Millionen Aufrufe verzeichnet hat, sieht man, wie Bruno zunächst neugierig auf die Gebärde seines Herrchens starrt und dann freudig realisiert, dass es nun nach draußen gehen soll. Hunde Hund verschwindet spurlos: Neun Jahre später findet Besitzerin ihn wieder "Er reagiert sofort, sobald das Handzeichen kommt!", schreiben seine Besitzer zum Clip.

Gehörloser Hund erfährt durch Gebärdensprache, was zu tun ist