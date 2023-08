Hund kommt ins Tierheim: Als Mitarbeiter ihn genauer betrachten, sind sie entsetzt

Grand Rapids (Michigan) - Den Mitarbeitern des Tierheims "Humane Society of West Michigan" (HSWM) in Grand Rapids stockte der Atem, als sie vor rund zwei Jahren die Hündin Kimmy zum ersten Mal trafen.

Kimmy hatte enorm viele Narben, als sie ins Tierheim kam. © Facebook/Screenshot/Humane Society of West Michigan

Sie war "der am stärksten von Narben gezeichnete Fall, den wir je im Tierheim gesehen haben", sagte Amy Stockero, Direktorin für Entwicklung und Marketing bei der HSWM.

Kimmy war damals zwei Jahre alt und als Kampfhund missbraucht worden. Das arme Wesen hatte am ganzen Körper Verletzungen, die von Kämpfen mit anderen Hunden stammten.

"Die starke Narbenbildung im Gesicht, an den Beinen, Ohren und an der Brust des Hundes deuten auf einen Kampf hin. Der ungepflegte, schmutzige Zustand des Hundes, die unbehandelten Hautkrankheiten und der dünne Körperbau deuten auf Vernachlässigung hin", so Stockero.



Allen Beteiligten war damals klar, dass sie einen langen Weg vor sich hatten. Denn Kimmy war nicht nur äußerlich schwer gezeichnet, sondern auch psychisch extrem geschwächt.