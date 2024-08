Hund kommt lebensfroh ins Tierheim: Wie er 716 Tage später aussieht, rührt viele zu Tränen

Cochrane (Kanada) - Sie war lebensfroh und voller Energie, als sie vor knapp zwei Jahren im kanadischen Cochrane ins Tierheim kam. Seitdem hat Hunde-Dame Paddy viele Artgenossen kommen und gehen sehen. Doch sie selbst wurde nie ausgewählt. Was das mit ihr gemacht hat, zeigt ihr Tierheim "Cochrane & Area Humane Society" seit Anfang der Woche auf Instagram. Das Video hat seitdem viele User zu Tränen gerührt.

Doch nicht nur dem Team tut es weh, die Hündin schon so lange im Haus zu haben.

Auf der anderen Seite räumen ihre Pfleger ein: "Ja, sie hat ihre Macken (sie sucht ein Zuhause ohne andere pelzige Kreaturen oder kleine Kinder), aber sie ist eine unglaubliche Hündin, die so liebevoll ist, und es bricht uns das Herz, sie so lange warten zu sehen".

Dann gibt es einen harten Schnitt: 716 Tage später sieht Paddy traurig und resigniert aus. Das arme Tier sitzt in seinem Zwinger, scheint die Hoffnung auf ein neues Zuhause aufgegeben zu haben.

In dem Clip (siehe unten) stellt das Tierheim einen Vorher-Nachher-Vergleich vor. Zunächst bekommen die Zuschauer eine glücklich wirkende Fellnase an ihrem ersten Tag zu sehen.

Tag 716 im Tierheim: So traurig und resigniert sieht Paddy inzwischen aus. © Instagram/Screenshot/cochranehumane

Auch das Publikum auf Instagram reagiert in der Kommentarspalte mit vielen gebrochenen Herzchen und weinenden Emojis. Inzwischen ist das traurige Posting sogar viral gegangen, hat 93.000 Likes.

Trotz allem hat die sechs Jahre alte Hunde-Dame noch immer kein Glück, dafür aber zumindest einen Hoffnungsschimmer.

Denn auf der Website ihres Tierheims ist sie nun "on hold", also "in der Warteschleife".

Es scheint jetzt also zumindest Interessenten zu geben. Sollte sich daraus etwas Ernsthaftes entwickeln, verspricht die Cochrane & Area Humane Society sofort ein Update zu posten.