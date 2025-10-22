Schäferhund wartet seit zwei Jahren auf sein Glück: Doch es gibt ein Problem
Berlin - Seit mittlerweile zwei Jahren sitzt Schäferhund Rio im Berliner Tierheim - dabei wünscht sich der siebenjährige Hund nichts sehnlicher als endlich wieder ein richtiges Zuhause.
Rio kam ins Tierheim, weil sein früherer Halter ihn aus Altersgründen nicht mehr versorgen konnte.
Für Menschen, denen er vertraut, ist Rio ein absoluter Traumhund: loyal, aufmerksam und verschmust. Er kennt Grundkommandos, ist stubenrein, bleibt auch mal allein zu Hause und fährt problemlos im Auto mit.
In seiner vertrauten Umgebung zeigt sich der Deutsche Schäferhund ruhig, anhänglich und liebt es, auf seinem Platz zu entspannen.
Doch im lauten, reizüberflutenden Tierheim fällt es Rio schwer, zur Ruhe zu kommen. Stress schlägt ihm sofort auf Magen und Gewicht - kein Wunder also, dass er dort einfach nicht "ankommt" und gehörig abgenommen hat.
Ein weiteres Problem: Rio mag seine Artgenossen nicht. Draußen reagiert der sensible Schäferhund stark auf andere Hunde und beschützt seine Bezugsperson eifrig vor allem, was er als Bedrohung sieht.
Auf Instagram zeigt das Berliner Tierheim, was für ein toller Hund Rio ist
Deutscher Schäferhund Rio aus dem Berliner Tierheim: Treu, aber nicht einfach
In seinem alten Zuhause hat er unbewusst gelernt, sein Herrchen gegenüber möglichen Gefahren durch Menschen und Hunde zu verteidigen.
Besuch im Haus? Nur, wenn die Menschen ihm vertraut sind. Letzten Endes zeigt sich in Rios Verhalten seine instinktive Treue. Daher braucht er jetzt den richtigen Menschen mit Hundeerfahrung, der ihn ruhig führt und ihm Sicherheit schenkt.
Rios Traum ist ein ruhiges Zuhause außerhalb der Stadt, möglichst ohne Kinder, ohne andere Hunde und möglichst ohne Treppen.
Auf dem Land oder am Stadtrand könnte der sanfte Schäferhund endlich zeigen, was in ihm steckt: ein treuer, lernwilliger Begleiter, der sein Herz ganz für seinen Menschen öffnet.
Wer Rio kennenlernen möchte, erreicht das Berliner Tierheim unter Tel. 030 76888-220 (täglich 13 bis 16 Uhr) oder über das Kontaktformular auf der Tierheim-Website.
