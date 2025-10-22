Schäferhund wartet seit zwei Jahren auf sein Glück: Doch es gibt ein Problem

Berlin - Seit mittlerweile zwei Jahren sitzt Schäferhund Rio im Berliner Tierheim - dabei wünscht sich der siebenjährige Hund nichts sehnlicher als endlich wieder ein richtiges Zuhause.

Schäferhund Rio (7) hat sein altes Zuhause verloren. © Tierheim Berlin

Rio kam ins Tierheim, weil sein früherer Halter ihn aus Altersgründen nicht mehr versorgen konnte.

Für Menschen, denen er vertraut, ist Rio ein absoluter Traumhund: loyal, aufmerksam und verschmust. Er kennt Grundkommandos, ist stubenrein, bleibt auch mal allein zu Hause und fährt problemlos im Auto mit.

In seiner vertrauten Umgebung zeigt sich der Deutsche Schäferhund ruhig, anhänglich und liebt es, auf seinem Platz zu entspannen.

Doch im lauten, reizüberflutenden Tierheim fällt es Rio schwer, zur Ruhe zu kommen. Stress schlägt ihm sofort auf Magen und Gewicht - kein Wunder also, dass er dort einfach nicht "ankommt" und gehörig abgenommen hat.

Ein weiteres Problem: Rio mag seine Artgenossen nicht. Draußen reagiert der sensible Schäferhund stark auf andere Hunde und beschützt seine Bezugsperson eifrig vor allem, was er als Bedrohung sieht.