Husky-Mix rempelt gern mal Leute an: Hund Konfetti macht seinem Namen alle Ehre

Leipzig - Wenn Hund Konfetti einmal loslegt, ist Leben in der Bude: Wer es mit dem Husky-Labrador-Mix aus dem Leipziger Tierheim aufnehmen möchte, sollte vor allem Geduld und Durchsetzungsvermögen, aber auch eine große Portion Humor mitbringen.

Husky-Labrador-Mix Konfetti (6) hat eben manchmal auch Konfetti im Kopf. © Tierheim Leipzig

Warum Humor? Das fragt sich so mancher Interessent jetzt vielleicht. Ganz einfach: "Um die ein oder andere Situation auch mal wegzulächeln", schreibt das Tierheim zu einem Instagram-Post, in dem der hübsche, schneeweiße Rüde vorgestellt wird.

Denn Konfetti scheint hier gleichbedeutend mit Herausforderung zu sein. "Von außen doch sehr 'eintönig', fliegt in seinem Kopf doch ab und an mal das bunte Konfetti durch die Gegend!", so die Leipziger Tierschützer.

Eigentlich ist der sechs Jahre alte Vierbeiner nach anfänglicher Zurückhaltung sehr aufgeschlossen und freundlich gegenüber Menschen.

Doch das könne eben auch schnell mal in Richtung Distanzlosigkeit kippen, was sich durch Anspringen und Anrempeln bemerkbar macht. Konfetti drückt damit ganz gern aus, wer aus seiner Sicht das Sagen hat.