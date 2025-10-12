Husky-Mix rempelt gern mal Leute an: Hund Konfetti macht seinem Namen alle Ehre
Leipzig - Wenn Hund Konfetti einmal loslegt, ist Leben in der Bude: Wer es mit dem Husky-Labrador-Mix aus dem Leipziger Tierheim aufnehmen möchte, sollte vor allem Geduld und Durchsetzungsvermögen, aber auch eine große Portion Humor mitbringen.
Warum Humor? Das fragt sich so mancher Interessent jetzt vielleicht. Ganz einfach: "Um die ein oder andere Situation auch mal wegzulächeln", schreibt das Tierheim zu einem Instagram-Post, in dem der hübsche, schneeweiße Rüde vorgestellt wird.
Denn Konfetti scheint hier gleichbedeutend mit Herausforderung zu sein. "Von außen doch sehr 'eintönig', fliegt in seinem Kopf doch ab und an mal das bunte Konfetti durch die Gegend!", so die Leipziger Tierschützer.
Eigentlich ist der sechs Jahre alte Vierbeiner nach anfänglicher Zurückhaltung sehr aufgeschlossen und freundlich gegenüber Menschen.
Doch das könne eben auch schnell mal in Richtung Distanzlosigkeit kippen, was sich durch Anspringen und Anrempeln bemerkbar macht. Konfetti drückt damit ganz gern aus, wer aus seiner Sicht das Sagen hat.
Hund Konfetti macht deutlich, wer das Sagen hat
Genauso verhält er sich auch oft im Kontakt mit Artgenossen. Da vertritt er gern seine "sehr stabile Meinung", von der er auch selten abrückt, sondern sie lieber mit Ausdauer und in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringt.
"Trotzdem legt er durchaus auch soziale Kompetenzen an den Tag, schreckt aber auch bei 'Mädels' nicht vor Konflikten zurück", heißt es weiter. Charmeur? Fehlanzeige! Ob sich das wohl alle "Mädels" gefallen lassen?
Dabei ist die Fellnase nicht wenig anfällig für Stress, weshalb das Leben im Tierheim eigentlich so gar nicht sein Ding ist. Konfetti braucht viel Bewegung und vor allem auch Beschäftigung. Wenn er beides nicht bekommt, bellt er seinen Frust heraus.
Kurz heißt das für mögliche Interessenten: Ihr solltet sehr souverän auftreten und in der Lage sein, erzieherische Maßnahmen umzusetzen. Nur so werdet Ihr einen bleibenden Eindruck bei dem hübschen Hund hinterlassen.
Ihr wollt Konfetti bei Euch aufnehmen und ihm ein abwechslungsreiches Leben bieten? Dann schickt eine E-Mail an info@tierheim-leipzig.de und schildert den Tierschützern, wie er bei Euch leben würde. Vergesst nicht, Eure Telefonnummer anzugeben, das Tierheim meldet sich wegen eines Termins bei Euch.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Leipzig