Hund landet im Tierheim, doch er gibt nicht auf: Wird seine Mühe nun belohnt?

München - Mischling Corleone landete im Münchner Tierheim , weil seine ehemaligen Besitzer mit ihm überfordert waren. Seitdem hat der Rüde sehr an sich gearbeitet. Ist er nun bereit für ein neues Zuhause?

Mischling Corleone hat sehr an sich gearbeitet. Wer gibt ihm eine zweite Chance? © Tierheim München

Der kastrierte Mischling wurde am 24. September 2019 geboren. Er hat eine Schulterhöhe von 60 Zentimetern und wiegt aktuell 33 Kilogramm.

Nach seiner Ankunft im Tierheim wurde Corleone in ein Trainingsprogramm integriert. Hier hat der stattliche Rüde in den vergangenen Monaten sehr an sich gearbeitet und konnte bereits erste Erfolge verbuchen.

Gegenüber Fremden verhält sich Corleone inzwischen neutral, sogar eher zurückhaltend. Bei seiner Bezugsperson zeigt er sich äußerst freundlich, anhänglich und verschmust.

Mit anderen Hunden kommt er immer besser zurecht und zeigt sich in direkten Kontakten mit Rüden und mit Hündinnen offen.

Die entsprechende Führung ist hier entscheidend: Fehlt Corleone eine Anleitung, pöbelt er manchmal noch an der Leine.