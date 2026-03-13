Hund Mambo verliert immer wieder sein Zuhause: Wer gibt dem alten Vierbeiner ein Chance?

Hamburg - Mambo war schon in mehreren Familien, wurde aber immer wieder abgegeben. Jetzt sucht der Hund ein Für-immer-Zuhause.

Mambo ist elf Jahre alt und seit Anfang März im Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Anfang März landete der Pinscher-Mischling im Tierheim an der Hamburger Süderstraße. Es war nicht das erste Mal für den elfjährigen Hund, dass er Ablehnung erfuhr.

Immer wieder sind seine Halter überfordert und geben ihn auf. Seine Pfleger bezeichnen den Vierbeiner als "klein, aber oho".

Bei den Tierschützern ist der betagte Rüde zwar noch recht ruhig, aber mit fortschreitender Zeit kommt er immer mehr aus sich heraus - und lotet seine Grenzen aus.

Seine anfängliche Zurückhaltung wird oft als Schüchternheit oder Unsicherheit wahrgenommen, die Tierschützer sehen es jedoch als seine Art und Weise an, Situationen zu kontrollieren.

Mambo ist ein selbstbewusstes Kerlchen, das klare Regeln braucht.

Zur breiten Brust kommt noch eine kräftige Portion Misstrauen, besonders gegenüber Männern. Die findet die Fellnase erstmal durch die Bank weg suspekt.