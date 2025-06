Hund muss ertragen, dass Erzfeind übernachtet: Reaktion lässt Lachtränen fließen

St. Augustine (Florida) - Können Hunde eigentlich beleidigt sein? "Was für eine selten dämliche Frage", würde einem Goldendoodle-Dame Piper vermutlich gereizt entgegenraunen - wenn sie denn sprechen könnte. Die Hündin wurde kürzlich nämlich mit einer wirklich bodenlosen Frechheit konfrontiert: Ausgerechnet ihre Erzrivalin, Chihuahua-Mischling Trixie, durfte in ihrem Zuhause in St. Augustine, Florida, übernachten!