Hündin nach Vermittlung zurückgebracht: Zwergschnauzer Lili kein "Anfängerhund"

München - Zwergschnauzerhündin Lili kam nach einer Vermittlung wieder ins Münchner Tierheim zurück. Gibt es noch Hoffnung für die kleine Seniorin?

Zwergschnauzer Lili hofft auf Halter, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben. © Tierheim München

Die im Februar 2013 geborene Hündin stammt ursprünglich aus Kroatien. In Deutschland hofft sie nun auf ein Zuhause bei passenden Menschen. Eine erste Vermittlung hat leider nicht geklappt, wie das Tierheim mitteilen musste.

Die selbstbewusste Hündin baut zwar eine enge Bindung zu Menschen auf und schätzt deren Nähe - allerdings zu ihren eigenen Bedingungen. Dabei kommuniziert Lili klar, was sie will und was nicht!

Gerade in stressigen Situationen reagiert sie bei zu viel Körperkontakt, gerade an den Pfoten, sehr sensibel. Überschreiten Menschen ihre Grenzen, versteht Lili keinen Spaß. Wie ernst es ihr ist, zeigt ihre aktuelle Lage: Lili biss zu und wurde deshalb wieder ins Tierheim zurückgebracht.

Umso wichtiger ist es, dass ihre künftigen Halter Hunde gut lesen können und Lili nicht überfordern.

