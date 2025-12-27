Hündin nach Vermittlung zurückgebracht: Zwergschnauzer Lili kein "Anfängerhund"
München - Zwergschnauzerhündin Lili kam nach einer Vermittlung wieder ins Münchner Tierheim zurück. Gibt es noch Hoffnung für die kleine Seniorin?
Die im Februar 2013 geborene Hündin stammt ursprünglich aus Kroatien. In Deutschland hofft sie nun auf ein Zuhause bei passenden Menschen. Eine erste Vermittlung hat leider nicht geklappt, wie das Tierheim mitteilen musste.
Die selbstbewusste Hündin baut zwar eine enge Bindung zu Menschen auf und schätzt deren Nähe - allerdings zu ihren eigenen Bedingungen. Dabei kommuniziert Lili klar, was sie will und was nicht!
Gerade in stressigen Situationen reagiert sie bei zu viel Körperkontakt, gerade an den Pfoten, sehr sensibel. Überschreiten Menschen ihre Grenzen, versteht Lili keinen Spaß. Wie ernst es ihr ist, zeigt ihre aktuelle Lage: Lili biss zu und wurde deshalb wieder ins Tierheim zurückgebracht.
Umso wichtiger ist es, dass ihre künftigen Halter Hunde gut lesen können und Lili nicht überfordern.
Hunde-Oma will endlich ankommen: "Der Ball ist ihre große Leidenschaft"
Im Alltag ist die Zwergschnauzerdame aufmerksam und kooperativ. Sie hört auf ihren Namen und ist vor allem über Spiele zu motivieren. "Der Ball ist ihre große Leidenschaft", verraten ihre Pfleger. Trotzdem zeigt sie bei Spielzeug kein Besitzverhalten. Anders sieht es jedoch bei Futter aus: hier verteidigt Lili ihre Ressourcen.
An der Leine läuft die Hündin schon gut mit und zeigt sich Artgenossen gegenüber respektvoll. An den Grundkommandos müssen Halter und Hund noch weiter gemeinsam arbeiten.
Lili sucht ein strukturiertes Zuhause ohne Kinder und zu viele Reize. Ihre Halter müssen Erfahrung mitbringen und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Sie ist kein "Anfängerhund" betont das Tierheim. Wer ist mit Geduld begegnet, wird mit einer loyalen und charakterstarke Begleiterin fürs Leben belohnt.
Bist Du Lilis großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 0176/46192281 auf dem Gnadenhof des Tierschutzvereins München in Kirchasch.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)