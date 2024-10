Hunde-Oma trifft es faustdick: Schicksalsschlag verändert ihr Leben für immer

Hündin "Elferl" musste auf ihre alten Tage ins Tierheim. Findet sie ihr Happy End? © Tierheim München

Dazu kam, dass es der Deutsch-Drahthaar-Seniorin schon länger schlecht ging. Im Tierheim stellten die Tierärztinnen dann eine Gebärmutterentzündung fest. Elferl musste sofort notoperiert werden!

"Nun sind Elferls Bauchschmerzen zwar weg, doch der Herzschmerz bleibt", erklären ihre Pfleger.

Im Tierheim fühlt sich die Hündin leider gar nicht wohl, denn sie vermisst ihr Herrchen schrecklich und frisst nicht mehr. "Sie leidet großen Stress und muss dringend hier raus", erklärt der Tierschutz.

Für einen 14-jährigen Jagdhund ist Elferl noch recht fit. Die unkomplizierte Hündin ist sehr freundlich und zutraulich. Sie versteht sich mit anderen Hunden und hat auch mit standfesten Kindern kein Problem. Treppen sollte die Seniorin nicht mehr steigen müssen.

"Es wäre so schön, wenn sie ihren Geburtstag am 11. November in einem liebevollen Zuhause verbringen dürfte", hofft der Tierschutz auf ein Happy End.

Kannst Du es Elferl bieten? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100020 im Hundehaus 2 und lerne die Hündin kennen.