Hund passiert Fehler: Bekommt Leo eine zweite Chance?
München - Mischling Leo kam nach einem Beißvorfall ins Münchner Tierheim. Findet er trotzdem sein Happy End?
Leo wurde im Januar 2020 geboren und wiegt 22 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 58 Zentimetern.
Mit Hündinnen zeigt er sich in der Regel gut verträglich, bei Rüden entscheidet er je nach Sympathie.
Gegenüber Menschen tritt er zugewandt und verspielt auf. Er zeigt allerdings einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb, haben die Pfleger im Tierheim beobachtet.
Auch sein Jagdtrieb ist nicht zu unterschätzen. Er sollte in einer neuen Umgebung deshalb nicht unbeaufsichtigt bleiben.
Da er dazu neigt, seine Ressourcen zu verteidigen, müssen Interessenten unbedingt Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen.
Um sich wohlzufühlen, muss Leo sowohl körperlich wie geistig ausgelastet werden.
Hund nach Vorfall im Münchner Tierheim: Findet Leo sein Happy End?
Bei der Suche nach einem passenden Zuhause geht es dem Tierheim auch um die Chemie zwischen Haustier und Halter: "Maßgeblich ist stets die individuelle Passung zwischen Tier und Mensch", betont der Tierschutz. Schließlich soll nicht irgendein Platz gefunden werden, sondern ein Zuhause für immer.
Die Schützlinge im Tierheim haben oft viel durchgemacht. Weitere Brüche im Lebenslauf der Tiere soll es deshalb nicht geben. Bei der Vermittlung fließt stets neben der fachlichen Expertise auch die persönliche Erfahrung der Pfleger mit den Tieren ein.
In Leos Fall ist es wichtig, dass Halter klare Regeln aufstellen und ihn souverän führen, wenn er unsicher reagiert. "Wer dem hübschen Kerl eine Chance gibt, wird mit einem äußerst charmanten und treuen Gefährten belohnt", so die Pfleger im Tierheim.
Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1 und vereinbare einen Termin zum Kennenlernen.
Titelfoto: Tierheim München (2)