Schon als Welpe ins Tierheim! Wann bekommt Hugo endlich eine zweite Chance?

Delitzsch - Hugo kam als Welpe ins Tierheim. Jetzt feierte er bereits seinen vierten Geburtstag.

In seiner Zeit im Tierheim habe Hugo viel lernen können. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Heute wollen wir unseren klein gebliebenen Schatz hochleben lassen", schrieben die Tierfreunde am Samstag auf ihrer Facebook-Seite.

Bereits als Welpe war Hugo mit seinen Geschwistern ins Tierheim gekommen. Nun feierte er bei den Delitzschern bereits seinen vierten Geburtstag.

Dabei hatte der junge Rüde bereits das Glück, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen. "Nur eine Sache wurde dabei vergessen: Regeln. Und die sind für Welpen ein ganz wichtiger Eckpfeiler fürs Leben", erinnerten sich die Helfer. In Kombination mit den schnellen Bewegungen des Kindes seiner ehemaligen Familie habe es einfach nicht klappen wollen.

Seitdem warte Hugo schon eine ganze Weile auf seine zweite Chance. In dieser Zeit habe er bereits viele Fortschritte machen können, gelernt, Regeln einzuhalten und dabei immer wieder bewiesen, was für ein treuer Freund hinter dem rassetypischen Dickkopf steckt.