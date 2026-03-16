Schon als Welpe ins Tierheim! Wann bekommt Hugo endlich eine zweite Chance?
Delitzsch - Hugo kam als Welpe ins Tierheim. Jetzt feierte er bereits seinen vierten Geburtstag.
"Heute wollen wir unseren klein gebliebenen Schatz hochleben lassen", schrieben die Tierfreunde am Samstag auf ihrer Facebook-Seite.
Bereits als Welpe war Hugo mit seinen Geschwistern ins Tierheim gekommen. Nun feierte er bei den Delitzschern bereits seinen vierten Geburtstag.
Dabei hatte der junge Rüde bereits das Glück, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen. "Nur eine Sache wurde dabei vergessen: Regeln. Und die sind für Welpen ein ganz wichtiger Eckpfeiler fürs Leben", erinnerten sich die Helfer. In Kombination mit den schnellen Bewegungen des Kindes seiner ehemaligen Familie habe es einfach nicht klappen wollen.
Seitdem warte Hugo schon eine ganze Weile auf seine zweite Chance. In dieser Zeit habe er bereits viele Fortschritte machen können, gelernt, Regeln einzuhalten und dabei immer wieder bewiesen, was für ein treuer Freund hinter dem rassetypischen Dickkopf steckt.
Zum Geburtstag wünsche sich der Vierbeiner nichts sehnlicher als Menschen an seiner Seite, die genau das erkennen. Um ihm diesen Wunsch endlich erfüllen zu können, suchen die Tierheimmitarbeiter nach einem Zuhause, das ihm auch in Zukunft die Sicherheit und Struktur bietet, die er braucht.
Solltet Ihr in Hugo einen Freund fürs Leben sehen, meldet Euch beim Tierheim Delitzsch via Facebook.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch