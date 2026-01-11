Pauli trotzt seiner Qualzucht: Wer gibt dem tapferen Kerl eine Chance?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Pauli? Der Shih Tzu (asiatische Hunderasse) lebt seit einigen Wochen im Tierheim in Hamburg . Die Hoffnung auf ein richtiges, liebevolles Zuhause hat er aber noch nicht aufgegeben.

Shih Tzu Pauli aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der kleine Vierbeiner am 26. November des vergangenen Jahres als Fundhund ins Tierheim an der Süderstraße. Seine vorherigen Besitzer haben ihn zur Vermittlung freigegeben.

Pauli wird von seinen Pflegern als freundlich und neugierig beschrieben. Darüber hinaus ist er deutlich jünger, als sein Look vielleicht vermuten lässt - nämlich gerade einmal drei Jahre alt.

Der junge Hund geht gerne spazieren, Sport und langes Training sind aber nichts für ihn. An seiner Leinenführigkeit und seinem Grundgehorsam muss noch gearbeitet werden, weshalb Erfahrung bei der Hundeerziehung von Vorteil wäre.

Aufgrund seines freundlichen Charakters ist Pauli als Familienhund durchaus geeignet. Seine Pfleger vermuten zudem, dass er sich auch mit einem Artgenossen in seinem neuen Zuhause gut arrangieren könnte.