Pauli trotzt seiner Qualzucht: Wer gibt dem tapferen Kerl eine Chance?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Pauli? Der Shih Tzu (asiatische Hunderasse) lebt seit einigen Wochen im Tierheim in Hamburg. Die Hoffnung auf ein richtiges, liebevolles Zuhause hat er aber noch nicht aufgegeben.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der kleine Vierbeiner am 26. November des vergangenen Jahres als Fundhund ins Tierheim an der Süderstraße. Seine vorherigen Besitzer haben ihn zur Vermittlung freigegeben.
Pauli wird von seinen Pflegern als freundlich und neugierig beschrieben. Darüber hinaus ist er deutlich jünger, als sein Look vielleicht vermuten lässt - nämlich gerade einmal drei Jahre alt.
Der junge Hund geht gerne spazieren, Sport und langes Training sind aber nichts für ihn. An seiner Leinenführigkeit und seinem Grundgehorsam muss noch gearbeitet werden, weshalb Erfahrung bei der Hundeerziehung von Vorteil wäre.
Aufgrund seines freundlichen Charakters ist Pauli als Familienhund durchaus geeignet. Seine Pfleger vermuten zudem, dass er sich auch mit einem Artgenossen in seinem neuen Zuhause gut arrangieren könnte.
Tierheim-Bewohner Pauli leidet unter gesundheitlichen Problemen
Leider hat der Vierbeiner mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: So musste ihm ein erkranktes Auge entfernt werden, außerdem hat er krumme Hinterbeine. Beides sollte in Zukunft im Blick behalten werden, erhöhte Tierarztkosten sind möglich.
Generell gilt: Als Shih Tzu entstammt Pauli einer sogenannten Qualzucht. Ein Kennzeichen der Rasse ist die durch Züchtung erzeugte starke Verkürzung des Gesichtsschädels. Dies hat unter anderem verengte Atemwege zur Folge, weshalb die Züchtung solcher Tiere verboten ist.
Ihr wollt der tapferen Fellnase nun trotzdem ein echtes Zuhause schenken? Paulis kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.