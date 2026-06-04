04.06.2026 16:37 Hund reißt für Monate aus: Plötzlich lebt er mit Kojoten zusammen

Sie hatten ihn erst seit drei Tagen, als er Ende Mai 2025 davonlief. Doch die Sorge von Chad Woodruff und seiner Frau Carrie aus Colorado war riesengroß.

Von Christian Norm

Colorado Springs (Colorado, USA) - Sie hatten ihn erst seit drei Tagen, als er Ende Mai 2025 davonlief. Doch die Sorge von Chad Woodruff und seiner Frau Carrie aus Colorado Springs in Colorado war riesengroß. Kaum war ihr neuer Hund Ruger weg, suchten sie verzweifelt nach ihm - auch mit zahlreichen Postings in den sozialen Medien. Der Rüde war danach gar nicht komplett verschwunden. Denn er wurde immer wieder in der Gegend gesichtet. Doch im Winter wurde es seltsam: Das ehemalige Haustier schien mit Kojoten zusammenzuleben.

Ruger wollte im vergangenen Jahr sein eigenes Ding durchziehen. © Facebook/Screenshots/Humane Society of the Pikes Peak Region Die wilden Tiere und der Vierbeiner wurden mehrfach auf einem Golfplatz gesichtet. Offenbar lebte Ruger nicht nur zeitweise mit ihnen zusammen, sondern hatte sich auch eine ihrer Höhlen zu eigen gemacht, um den kalten Winter zu überstehen. Das Hauptproblem: Wann immer jemand versuchte, Ruger einzufangen, nahm er Reißaus. Es war einfach nicht möglich, ihn wieder nach Hause zu holen. Seine Besitzerin nahm die Wendung mit den Kojoten überraschend gelassen: "Ich war überhaupt nicht entsetzt - im Gegenteil. Ich war froh zu wissen, dass das Rudel ihn so weit akzeptiert hatte, dass er dort in Sicherheit war", erzählte Carrie Woodruff jetzt in einem Interview mit The Dodo. Hunde Paar gibt geretteten Welpen in Tierheim ab: Was elf Tage später passiert, geht so vielen ans Herz Rugers Abenteuer dauerte fast ein Jahr. Dann wurde er Mitte Mai 2026 jedoch etwas unaufmerksam, als ihn Tierfahnder der "Humane Society of the Pikes Peak Region" entdeckten.

Humane Society of the Pikes Peak Region berichtet auf Facebook von der ungewöhnlichen Geschichte

Ungewöhnliche "Freundschaft": Ruger lebte zeitweise mit Kojoten zusammen, überlebte vermutlich nur so den eiskalten Winter. © Facebook/Screenshots/Humane Society of the Pikes Peak Region