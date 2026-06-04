Imposante Erscheinung täuscht: Hund "Conan" will wirklich nur spielen
München - Dobermann-Rüde Conan landete im Münchner Tierheim, weil sein Vorbesitzer aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr für ihn hatte. Findet der Hund nun ein passendes Plätzchen?
Conan wurde im September 2023 geboren. Von seiner imposanten Erscheinung darf man sich nicht täuschen lassen: Conan ist ein verschmuster und verspielter junger Hund, der aufgeschlossen auf Menschen zugeht. Auch Fremden begegnet er offen und interessiert. Selbst im Kontakt zu Artgenossen bleibt er stets freundlich.
Typisch Dobermann bringt er eine Menge Energie mit und möchte entsprechend ausgelastet werden, um ein glückliches Hundeleben zu führen.
Ob der Dobermann schon allein bleiben kann, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden und müsste eventuell behutsam aufgebaut werden.
Teilweise kann Conan hektisch und reizempfindlich reagieren. Hier müssen seine Menschen mit einer souveränen Führung punkten und den Hund sicher durch den Alltag bringen.
Tierschutzverein München: Dobermann sucht aktive Menschen
Im Training orientiert sich Conan sehr gut an Menschen und arbeitet gerne mit. "Er ist bemüht, alles richtig zu machen, und zeigt großes Potenzial für eine enge Bindung", berichten seine Pfleger im Tierheim.
Ohne vorgegebene Richtung verliert sich Conan schnell in den Außenfokus. Er sucht deshalb aktive Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihn auch geistig auslasten können.
"Erfahrung mit der Rasse Dobermann wäre wünschenswert, ist aber kein Muss, sofern Bereitschaft vorhanden ist, sich intensiv mit seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen", erklärt das Tierheim zu potenziellen Haltern.
Möchtest Du Conan kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2 und vereinbare einen Termin zum Kennenlernen.
Alles Weitere zur Vermittlung und die Arbeit des Tierschutzvereins erfährst Du unter www.tierschutzverein-muenchen.de.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)