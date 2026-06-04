Imposante Erscheinung täuscht: Hund "Conan" will wirklich nur spielen

München - Dobermann-Rüde Conan landete im Münchner Tierheim , weil sein Vorbesitzer aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr für ihn hatte. Findet der Hund nun ein passendes Plätzchen?

Conan hat bei einer imposanten Erscheinung ein sehr freundliches Wesen. © Tierheim München

Conan wurde im September 2023 geboren. Von seiner imposanten Erscheinung darf man sich nicht täuschen lassen: Conan ist ein verschmuster und verspielter junger Hund, der aufgeschlossen auf Menschen zugeht. Auch Fremden begegnet er offen und interessiert. Selbst im Kontakt zu Artgenossen bleibt er stets freundlich.

Typisch Dobermann bringt er eine Menge Energie mit und möchte entsprechend ausgelastet werden, um ein glückliches Hundeleben zu führen.

Ob der Dobermann schon allein bleiben kann, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden und müsste eventuell behutsam aufgebaut werden.

Teilweise kann Conan hektisch und reizempfindlich reagieren. Hier müssen seine Menschen mit einer souveränen Führung punkten und den Hund sicher durch den Alltag bringen.