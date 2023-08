Hund sitzt 873 Tage im Tierheim fest: Was seine Pfleger dann sagen, lässt Herzen brechen

Lexington (Kentucky) - Sie kamen und sie gingen - oft innerhalb weniger Wochen. Während Hündin Minnie ihren Artgenossen dabei zusah, wie sie nach einem kurzen Aufenthalt im Tierheim der "Lexington Humane Society" im US-Staat Kentucky wieder in Familien untergebracht wurden, ging sie leer aus. Mehr als zwei Jahre harrte die Fellnase aus. Dann meldete sich das Tierheim auf Facebook. Was die User dort zu hören bekamen, ließ so manches Herz brechen.