Hund soll bei Heiratsantrag wichtige Aufgabe erledigen: Was stattdessen passiert, sorgt für Lachtränen

Cape Girardeau (USA) - Eigentlich sollten an diesem Tag Anne Marie Schlegel (26) und ihr Partner Kody (29) im Mittelpunkt stehen. Doch ihr Vierbeiner Ollie zog - natürlich versehentlich - am Ende alle Aufmerksamkeit auf sich. Seine Aktion sorgt im Internet für Millionen Lacher!

US-Amerikaner Kody hatte alle perfekt geplant: Während eines Ausflugs in den Universal Studios Hollywood in Los Angeles machte der 29-Jährige seiner Angebeteten einen Heiratsantrag.

Das Paar aus den USA bekam zunächst gar nicht mit, dass ihr Vierbeiner "fehlte". © Bildmontage/Screenshot/TikTok/annieschlegel

Auf TikTok, wo ein Video der urkomischen Situation landete, schauten Millionen Nutzer zu, wie der Hund unbemerkt stiften geht. "Meine Mama und mein Papa haben sich verlobt", schreibt die Frau aus Cape Girardeau aus Ollies Sicht zum Video. "Deshalb wollte ich sie erschrecken und rannte davon, weil ich ihren Puls genauso gut noch ein bisschen mehr steigern könnte."

Im Clip zoomte Anne Marie noch einmal auf beispielsweise den Moment, in dem Ollie sich vom Halsband befreit und dann ein "teuflisches Lachen" zeigt, als er bemerkt, dass er frei ist.

Gegenüber Newsweek erzählte die 26-Jährige, dass zum Glück alles gut ausging. Der schwarze Labrador-Mischling sei gut erzogen und wäre nicht weit weggerannt. Er war lediglich zu einer Rasenfläche in der Nähe gelaufen und hätte dort geschnuppert. Seine Besitzer konnten ihn problemlos wieder einfangen.

"Ich fand das Video absolut urkomisch", so die zukünftige Braut. "Ich musste weinen, weil ich es so lustig fand." Vor allem der Fakt, dass ihr Verlobter nicht mitbekam, dass der Vierbeiner nicht mehr an der Leine war, amüsierte sie noch zusätzlich.

"Sie ist so ein alberner, lustiger Hund und jetzt strahlt ihre Persönlichkeit online und die Leute lieben es", freut sich die US-Amerikanerin.