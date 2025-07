Hund soll einige Stunden bei Frauchens Mutter bleiben: Seine Reaktion spricht Bände

Decatur (Illinois) - Will er oder will er nicht? Golden Retriever Sully wohnt bei seinem Frauchen Maggie Comerford (28) in Decatur, Illinois. Doch wenn die US-Amerikanerin ins Büro muss, kann auch er nicht zu Hause bleiben. Dann geht es mit dem Auto zu Comerfords Mutter. Was passiert wohl, wenn die beiden dort vorfahren?