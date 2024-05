Hund sucht verzweifelt seine Besitzerin: Was dann passiert, bringt Herzen zum Schmelzen

Warschau (Polen) - Wie gemein! Hunde-Dame Lilu stand plötzlich alleine da. Scheinbar verzweifelt suchte die arme Fellnase in ihrer Heimatstadt Warschau nach Frauchen Lolita. Diese machte das Beste aus der Situation: einen herzzerreißenden Clip, der inzwischen auf TikTok ein Millionenpublikum erreicht hat.

Yorkshire-Terrier-Dame Lilu wirkt zunehmend verzweifelt auf ihrer Suche. © Collage: Screenshots/TikTok/@lilu.yorkie

In dem Video (siehe unten) wirkt Lilu zunehmend nervös. Egal, in welche Richtung sie auch schaut: Von ihrer Besitzerin fehlt jede Spur. Selbst als die Yorkshire-Terrier-Dame in die richtige Richtung blickt, scheint sie ihr Frauchen nicht zu erkennen.

Denn Lolita hat sich in diesem Moment ziemlich weit entfernt. Lilu blickt zunächst wieder woanders hin, nimmt dann aber doch die richtige Fährte auf. Als das Weibchen endlich seine Besitzerin sieht, gibt es kein Halten mehr: Wie vom Blitz getroffen, sprintet Lilu los.

Der Clip, der vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, hat inzwischen 9,5 Millionen Klicks auf TikTok erreicht. Neben mehr als 870.000 Likes finden sich in der Kommentarspalte allerdings auch kritische Töne.

Denn einige Zuschauer wollen von Lolita wissen, warum sie ihrem Hund das überhaupt "angetan" hat. Eine überraschende Antwort gab die Polin diese Woche in einem Interview mit Newsweek.