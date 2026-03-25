Hund taucht nach elf Jahren wieder auf: So enttäuschend reagiert er auf seine alte Familie
Philadelphia (Pennsylvania/USA) - Hunde sind keine Elefanten. Was das bedeutet, musste die Familie des Rüden Forty-Cal, auch Forty genannt, in dieser Woche am eigenen Leib erfahren. Geschlagene elf Jahre hatten Besitzerin Jourdyn und ihre Liebsten aus Pennsylvania gehofft, ihren vermissten Hund wiederzusehen. Doch als es jetzt endlich so weit war, fiel die Reaktion der Fellnase schlicht enttäuschend aus.
In einem Facebook-Video des Tierheims "ACCT Philly", mit Sitz in Philadelphia, ist der Moment zu sehen, als der Hunde-Senior seine Familie wiedersieht.
Dabei fällt die Begeisterung sehr einseitig aus. Während Jourdyn freudig in die Richtung des Rüden schaut und ihre Familie den vermeintlich herzergreifenden Moment auf Video filmt, hat Forty nicht den Hauch einer Ahnung, was los ist.
Nach einem kurzen Moment bei seinem Frauchen geht der Hund zur Seite weg. Schnell wird klar: Das Tier weiß nichts mehr von seiner lange zurückliegenden Vergangenheit.
Die Pflegerin zieht Forty daraufhin immer wieder in Richtung seiner alten Familie. Doch der Groschen will bei der Fellnase einfach nicht fallen. Der Rüde hat eben kein Elefantengedächtnis.
Trotz dieser ernüchternden Reaktion zeigte sich sein Frauchen jetzt in einem Interview mit ABC 6 News sehr bewegt.
Frauchen ringt mit den Tränen
Nachdem ihr Hund am vergangenen Wochenende auf der Straße aufgegriffen worden war, konnte er dank eines alten Mikrochips schnell zugeordnet werden. Also klingelte schon bald das Telefon von Jourdyn.
"Ich dachte, es wäre ein Scherz. Es ist einfach unglaublich, und ich kann es kaum fassen, dass er nach all den Jahren wieder bei uns ist", sagte sie gegenüber dem US-TV-Sender, rang dabei mit den Tränen.
Dass das Wiedersehen vergleichsweise enttäuschend ausgefallen war, begründete das Frauchen mit den Umständen: "Er ist schon sehr alt."
Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich für die Zukunft mit Forty: "Er wird jetzt mit uns nach Hause kommen und die verbleibende Zeit mit uns in vollen Zügen genießen."
Forty war der Familie zusammen mit einem weiteren Hund vor elf Jahren gestohlen worden. Während der Artgenosse schnell wieder auftauchte, blieb er verschwunden.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/ACCT Philly