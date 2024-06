Hund übersteht Cabrio-Unfall auf Autobahn, doch nun sind alle in Sorge um "Malu"

Fulda - Ein VW-Golf-Cabriolet krachte mehrfach gegen eine Betonschutzwand: Auf der A7 bei Fulda kam es am heutigen Samstagmorgen zu einem verhängnisvollen Crash. Zwei Personen wurden verletzt in eine Klinik gebracht, ein Hund an Bord des Wagens verschwand nach dem Unfall - die Polizei sucht nach dem Tier!