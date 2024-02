Hund verbringt fast ein ganzes Leben im Tierheim: Sorgt drastische Aktion für die Wende?

Dennoch durfte sie bis heute nicht ausziehen. Das veranlasste die Tierheim-Vorsitzende Astrid Paparone zu einer drastischen Aktion, die auch bei einigen von Bonitas Mitbewohnern wahre Wunder bewirkte. In einem emotionalen Video auf dem Facebook-Kanal des Gießener Tierheims sprach Paparone eindringlich über die Vorzüge der Kangal-Hündin.

Zwar legte sie ihre Gepflogenheiten als anfänglicher Hofhund im Laufe der Jahre bestens ab und erlernte neben den Grundkommandos, dem richtigen Gehen an der Leine sowie der Stubenreinheit auch den richtigen Umgang mit anderen Hunden.

Wie TAG24 bereits berichtete, kam die Herdenschutzhündin mit etwa einem Jahr im Gießener Heim unter . Dort gab es immer nur wenige bis gar keine Anfragen für Bonita, was sie trotz ihrer imposanten Fortschritte im Verlauf ihrer Zeit dort enorm mitnahm.

Bislang zahlte sich der Facebook-"Werbefilm" in gewisser Weise aus. Mehr als 250 Mal wurde der Aufruf zur Adoption der Vierbeinerin, die in Hessen als Listenhund gilt, bereits geteilt. Ob das die erhoffte Wende in ihrem traurigen Fall bringt, bleibt abzuwarten.

Wer Bonita nach Jahren im Tierheim endlich ihr mittlerweile mehr als verdientes, "richtiges" Zuhause bieten möchte, kann sich mit dem Tierschutzverein in Gießen unter der Rufnummer 0641/52251 in Verbindung setzen. Das Telefon ist von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie Montag bis Samstag von 15 bis 17 Uhr besetzt.