Hund verhält sich komisch: Als der Tierarzt seinen Bauch röntgt, wird alles klar

Während die 50-Jährige aber dachte, die Gummis würden über dem natürlichen Wege wieder nach draußen gelangen, setzten sich viele von ihnen im Magen des armen Hundes fest.

Nach dem Eingriff, bei dem alle Haarbänder entfernt wurden, geht es dem Tier schon deutlich besser. Ham würde "zu Hause wieder Unheil" stiften, meint Victoria amüsiert.

In Zukunft will sie besser aufpassen, was ihr Haustier so verschluckt. "Wir werden sie von nun an viel genauer im Auge behalten", verspricht die Britin. "Es ist eine Erleichterung, dass es ihr gut geht!"