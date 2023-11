Hund verschwindet nach Unfall: Trotz 5000 Kilometern Entfernung kommt es zum Wiedersehen

Tulsa (USA) - Das Wiedersehen mit seinem Hund wird Gary Stockwell wohl nie vergessen. Emotional wurde es, als er seinen vermissten Vierbeiner Meena wieder in die Arme schließen und herzen durfte.

Wobei das nicht ganz stimmt, korrigiert sich Stockwell selbst, denn Meena soll ab und an zur Unfallstelle zurückgekehrt sein, jedoch stets das Weite gesucht haben, wenn jemand vorbeikam oder vorbeifuhr.

Schon als die Ersthelfer am Unglücksort eintrafen, war die Hündin jedoch verschwunden.

Die junge Frau war mit ihrem Auto in den Überschlag eines anderen Fahrzeugs involviert und kam dabei ums Leben.

Dabei kam es in Höhe des Ortes Haines Junction (Kanada) zu einem verhängnisvollen Unfall auf der Autobahn.

Rund einen Monat lang war das Tier verschwunden. Garys Tochter Macey war am 1. Oktober in Begleitung des Haustiers zu einer weiten Reise von Oklahoma nach Alaska aufgebrochen, berichtet CBC .

Ein Video von Gary Stockwell zeigt, wie der Hund umhertollt und sichtbar froh ist, daheim zu sein. © Bildmontage: Facebook Screenshot Gary Stockwell

Nach Ablauf der neun Tage erhielt Gary Stockwell eine erfreuliche Nachricht aus Haines Junction.

Der Bürgermeister und seine Frau hatten Meena bei sich aufgenommen, nachdem die Hündin ausfindig gemacht wurde. Praktisch die ganze Gemeinde soll sich rührend um den Ausreißer gekümmert haben.

Nun blieb nur noch das Problem der enormen Distanz von rund 5000 Kilometern Entfernung zu überwinden.

Schließlich erklärte sich ein einerseits in Alaska, andererseits in Oklahoma lebendes Paar bereit, die weite Reise auf sich zu nehmen. Noch immer erfüllt dieses selbstlose Verhalten die US-Amerikaner mit Ehrfurcht.

"Die Dankbarkeit und Liebe, die ich für sie empfinde, ist einfach unvorstellbar", so Gary Stockwell, der berichtet, dass Meena beim Wiedersehen, an ihm hochsprang und an ihm leckte und sich sogar im Bett neben ihn legte.

Dass der Hund tatsächlich aus dem Häuschen war, beweist ein aktuelles Video von Gary Stockwell auf Facebook, das den über den Flur wirbelnden Vierbeiner zeigt. Mit diesem Wirbelwind in den eigenen vier Wänden kann sich die Familie nun voll darauf konzentrieren, den Verlust von Tochter Macey zu verarbeiten.