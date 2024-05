Hund war völlig alleine: Findet "Raizo" nun sein Happy End?

Schäferhund-Mix Raizo hat noch einiges zu lernen - und hofft daher auf erfahrene Halter. © Bildmontage: Tierheim München (2)

Raizo ist nicht kastriert und wurde ungefähr im Oktober 2022 geboren.

Der sportliche Kerl sucht Halter, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihn konsequent führen können.

Seine Verträglichkeit mit Artgenossen konnte noch nicht direkt getestet werden - auf eine Distanz macht er laut seinen Pflegern aber einen neugierigen Eindruck.

Um ein glückliches Leben führen zu können, muss Raizo körperlich und geistig ausgelastet werden.

Der Mischling kommt zwar freundlich und aufgeschlossen daher, hat aber bislang kaum Erziehung genossen. Auch an grundlegenden Dingen, wie Stubenreinheit, Alleinbleiben, Leinenführigkeit oder Autofahren muss noch gearbeitet werden.

So viel ist jedenfalls sicher: In dem Vierbeiner steckt viel Potenzial, ein richtig toller Begleiter zu werden. Alles, was er dafür braucht, sind die richtigen Menschen, die Geduld und Zeit mitbringen, um mit ihm zu arbeiten.

Möchtest Du Raizo kennenlernen? Dann melde Dich in der Hundequarantäne unter der Tel. 089/92100043 an und statte dem Rüden einen Besuch ab.