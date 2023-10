Hund wird bei Blutabnahme nervös: Was die Pfleger dann machen, sorgt für Lachtränen

Honululu (Hawaii) - So einen Tierarzt wünscht sich wohl jedes Herrchen und Frauchen: In einer Praxis auf Hawaii hat das medizinische Personal sich eine ganz besondere Taktik einfallen lassen, um den Vierbeinern die Angst zu nehmen.

Um den nervösen Hund zu beruhigen, entschied sich das Krankenhauspersonal für eine Tanzeinlage. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hawaiikaivetclinic

Tierbesitzer kennen das Problem: Die meisten Fellfreunde haben wenig Lust auf einen Besuch beim Veterinär. Doch oft ist so ein Termin dringend nötig, vor allem, wenn der kleine Liebling krank ist oder eine wichtige Impfung braucht.

Das Team der "Hawaii Kai Vet Clinic" in Honululu weiß dank langjähriger Erfahrung, wie man die Vierbeiner am besten beruhigen kann, wenn die Furcht vor den fremden Personen und/oder der Therapie so groß wird, dass eine Behandlung nicht möglich ist.

"Ablenkungsteam bereit", verkündet das hawaiianische Krankenhaus stolz auf seiner Instagramseite.

Dort sieht man einen Teil des Teams in einem Behandlungsraum.