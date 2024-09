Hund wird in zweimal zurück ins Tierheim gegeben: Die Gründe sind total unterschiedlich

Forked River (New Jersey) - Seit fast zwei Jahren sitzt sie nun schon fest. Dabei sah es kürzlich so aus, als würde sich das Blatt für Hündin Stella endlich wenden. Nach einer langen Durststrecke nahm sie jemand aus dem Tierheim "Associated Humane Popcorn Park Shelter" mit zu sich nach Hause. Leider kam er nach ein paar Tagen wieder zurück. Das gleiche Spiel wiederholte sich kurze Zeit später mit einem anderen Interessenten. Die Gründe, warum die beiden "Kurzzeit-Besitzer" Stella zurückbrachten, hätten jedoch unterschiedlicher nicht sein können.