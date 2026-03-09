 55.427

Hund wird vermittelt: Was Tierheim acht Jahre später erfährt, bricht Personal das Herz

Rüde Winchester wurde vor acht Jahren von der "Starfish Animal Rescue" in den USA an eine Familie vermittelt. Nun gab es nach all der Zeit eine bittere Wende.

Von Christian Norm

Plainfield (Illinois/USA) - Ihn hatten sie schon wirklich sehr lange vergessen. Rüde Winchester wurde vor rund acht Jahren von der "Starfish Animal Rescue" in Illinois an eine Familie vermittelt. Doch nach all der Zeit erhielt das Tierheim aus Plainfield in dieser Woche einen unerwarteten Anruf, der dem ganzen Team das Herz brach.

Winchester hat acht Jahre in einer Familie hinter sich. Jetzt steht er plötzlich wieder allein da.
Winchester hat acht Jahre in einer Familie hinter sich. Jetzt steht er plötzlich wieder allein da.  © Collage: Screenshots/Facebook/Starfish Animal Rescue

"Winchester wurde ohne unser Wissen und ohne dass wir eingreifen konnten beim Tierheim DuPage County abgegeben. Alles, was er mitbrachte, war ein handgeschriebener Zettel seiner Familie. Darauf stand, dass die Situation für ihn sehr schwer werden würde und dass man ihm besonders viel Liebe schenken solle", teilte die Starfish Animal Rescue am Dienstag auf Facebook mit.

Dazu veröffentlichte das Tierheim mehrere Fotos des älteren Rüden, dem seine Familie auch ein Hundekostüm mitgegeben hatte. Nähere Gründe, warum sie ihren treuen Fellfreund nach all den Jahren nicht mehr bei sich wollten, nannten sie nicht.

Umso mehr ging Winchesters ehemaligen Betreuern sein Schicksal an die Nieren. Bereits den ersten Satz des Postings garnierte das Team mit zwei gebrochenen Herzchen-Emojis.

Frenchie Eddy muss schweren Schicksalsschlag verkraften und sucht neues Zuhause
Hunde Frenchie Eddy muss schweren Schicksalsschlag verkraften und sucht neues Zuhause

Eine Pflegerin von Starfish Animal Rescue machte sich auf den Weg zu den Kollegen des anderen Tierheims, um Winchester abzuholen.

Der kleine Hund empfing die Frau dort zwar fröhlich mit wedelndem Schwanz. Doch die Starfish Animal Rescue drückt trotzdem aufs Tempo.

Facebook-Posting zeigt traurige Geschichte von Rüde Winchester

Wirkt trotz der neuen Umstände zufrieden: Doch das Tierheim sucht trotzdem nach einer möglichst schnellen Lösung für Winchester.
Wirkt trotz der neuen Umstände zufrieden: Doch das Tierheim sucht trotzdem nach einer möglichst schnellen Lösung für Winchester.  © Screenshot/Facebook/Starfish Animal Rescue

"Wir haben ihn jetzt in Sicherheit. Er befindet sich aber momentan in einer sehr schwierigen Lage und wir brauchen dringend eine Pflegestelle für ihn", schrieb das Tierheim.

Das Problem: Winchester ist einfach zu alt und daran gewöhnt, in einer Familie zu leben. Das Tierheim dürfte für ihn auf Dauer also viel zu stressig sein.

Deshalb appelliert die Starfish Animal Rescue auch am Ende des Postings noch einmal.

Herrchen versucht, Golden Retriever Trick beizubringen: Kurz darauf traut er seinen Augen nicht
Hunde Herrchen versucht, Golden Retriever Trick beizubringen: Kurz darauf traut er seinen Augen nicht

"Dieser Junge hat nichts falsch gemacht. Er verdient Zuneigung, Geduld und Geborgenheit - besonders nachdem er alles Vertraute verloren hat."

Titelfoto: Collage: Screenshots/Facebook/Starfish Animal Rescue

Mehr zum Thema Hunde: