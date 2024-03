Hund wurde über eBay wie ein Spielzeug herumgereicht: Das sollten Interessenten über ihn wissen

"Oskar" hatte bereits sechs Vorbesitzer, ehe er im Koblenzer Tierheim gelandet ist. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

Und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Koblenz berichten, geriet "Oskar" immer an die falschen Menschen. Diese kamen nicht mit ihm klar und so wurde er über eBay wieder an das nächste Zuhause weitergegeben.



Diese ständigen Wechsel machten die Situation für ihn natürlich nicht besser - im Gegenteil. Denn ohne Halt oder Führung ist aus ihm ein unsicherer Hund geworden und wenn er sich bedroht oder bedrängt fühlt, sieht er keine andere Möglichkeit, als zuzuschnappen.

Gegen dieses Verhalten wurde von seinen Vorbesitzern offenbar nichts unternommen und es wurde laut den Tierpflegern wohl auch verschwiegen, wenn man "Oskar" wieder einmal weiterreichte.

Seit Anfang 2022 lebt der sechsjährige Rüde nun also im Tierheim und hier konnte mit ihm endlich richtig gearbeitet werden. Und das hat schnell Früchte getragen, sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.