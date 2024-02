Hunde bleiben plötzlich neun Minuten wie erstarrt stehen: Frauchen steht vor Rätsel

El Salvador - Erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier: Am Ende standen ihre Hunde sogar ganze neun Minuten am Stück wie versteinert in der Wohnung herum. Ale Miranda wurde deshalb immer skeptischer, ob mit ihren Fellnasen Serling und Mia noch alles in Ordnung war. Um dem Rätsel auf den Grund zu gehen, suchte die Frau, die mit den beiden Hunden in El Salvador lebt, einen Tierarzt auf.