Hunde-Dame "Lotte" irrte alleine durch die Stadt: So wurde sie gerettet

Bad Hersfeld - Eine Französische Bulldogge war am gestrigen späten Mittwochabend alleine auf Streifzug durch das osthessische Bad Hersfeld. Zum Glück traf die quirlige Hunde-Dame namens "Lotte" auf freundliche Menschen.

Die Französische Bulldogge Lotte war am späten Mittwochabend alleine in Bad Hersfeld unterwegs. © Screenshot/Facebok/Polizei Osthessen

Wie die Polizei in Osthessen in einem Facebook-Eintrag vom heutigen Donnerstagmorgen berichtete, sah sich ein Jogger unversehens mit einer Bulldogge konfrontiert, die ihm einfach so "auf Schritt und Tritt" folgte, wie es auf Facebook heißt.

Der Hund lege dabei ein absolut friedfertiges Verhalten an den Tag. Das Tier wollte offenbar einfach nur menschliche Gesellschaft haben und machte keinerlei Anstalten, die Verfolgung einzustellen.

Der Jogger griff daher schließlich zu seinem Mobiltelefon und rief die Polizei an. Ein Streifenwagen war rasch vor Ort.

Die Besatzung packte "die zutrauliche Fellnase kurzerhand ein und verbrachte sie zur Dienststelle", wie in dem Facebook-Eintrag weiter zu lesen ist.