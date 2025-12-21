Hunde herzlos auf Schulhof ausgesetzt: Wie sie auf etwas Hilfe reagieren, rührt zu Tränen

Kalifornien (USA) - Mitten auf dem Gelände einer Schule wurden zwei kleine Hunde von ihren ehemaligen Besitzern ausgesetzt. Kurz darauf irrten die Vierbeiner verzweifelt über den Hof - und wussten nicht mehr, wohin sie noch sollten.

Tagelang saßen die beiden Hunde auf dem Schulhof und hofften auf Rettung. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Besonders traurig an der Sache: Es ist nicht das erste Mal, dass Fellnasen auf genau diesem Grundstück zurückgelassen worden. Dies berichtete Tierretterin Suzette Hall in einem Instagram-Beitrag - schließlich war sie nicht zum ersten Mal auf dem Schulhof, um verängstigten Streunern zu helfen.

Glücklicherweise wurde Caroline, eine Freundin von Hall, am Montag auf die beiden Hunde aufmerksam und brachte es einfach nicht übers Herz, sie sich selbst zu überlassen. "Sie gab ihnen Futter und Wasser."

Kein Wunder also, dass sich die Vierbeiner daraufhin sicher zu fühlen begannen. "Sie blieben an genau diesem Platz sitzen." Und das für mehrere Tage am Stück.

So kam es auch dazu, dass die beiden noch da waren, als Hall wenige Tage später an der Schule ankam. "Sie saßen einfach da und warteten. Die beiden waren so loyal."