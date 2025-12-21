Hunde herzlos auf Schulhof ausgesetzt: Wie sie auf etwas Hilfe reagieren, rührt zu Tränen
Kalifornien (USA) - Mitten auf dem Gelände einer Schule wurden zwei kleine Hunde von ihren ehemaligen Besitzern ausgesetzt. Kurz darauf irrten die Vierbeiner verzweifelt über den Hof - und wussten nicht mehr, wohin sie noch sollten.
Besonders traurig an der Sache: Es ist nicht das erste Mal, dass Fellnasen auf genau diesem Grundstück zurückgelassen worden. Dies berichtete Tierretterin Suzette Hall in einem Instagram-Beitrag - schließlich war sie nicht zum ersten Mal auf dem Schulhof, um verängstigten Streunern zu helfen.
Glücklicherweise wurde Caroline, eine Freundin von Hall, am Montag auf die beiden Hunde aufmerksam und brachte es einfach nicht übers Herz, sie sich selbst zu überlassen. "Sie gab ihnen Futter und Wasser."
Kein Wunder also, dass sich die Vierbeiner daraufhin sicher zu fühlen begannen. "Sie blieben an genau diesem Platz sitzen." Und das für mehrere Tage am Stück.
So kam es auch dazu, dass die beiden noch da waren, als Hall wenige Tage später an der Schule ankam. "Sie saßen einfach da und warteten. Die beiden waren so loyal."
Auf Instagram berichtete Suzette Hall von der Hunde-Rettungsaktion
Beide Hunde lassen sich sofort retten
"Es hat mir direkt das Herz gebrochen", erinnert sie sich weiter.
Sofort begann die US-Amerikanerin, ihre mitgebrachten Käfige aufzustellen. Und dann ging alles schneller als erwartet. "Ich glaube, das Aufbauen hat länger gedauert, als die beiden in Sicherheit zu bringen."
Ohne mit der Wimper zu zucken, kletterten die Hunde in die Fallen - und besiegelten somit ihre Zukunft.
"Von da an mussten sie nicht mehr hinter der Schule bei den Lagercontainern verharren", schrieb Hall weiter. "Sie waren in Sicherheit."
Jetzt ist es an Hall, den beiden ein sicheres Fürimmer-Körbchen zu finden. "Diese süßen kleinen Babys haben es nicht verdient, weggeworfen zu werden... aber von nun an werden sie nie wieder allein sein."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29