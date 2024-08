Hund im Auto eingeschlossen: Frau will helfen und handelt sich selbst Ärger ein

Weiden in der Oberpfalz/Garmisch-Partenkirchen - Gleich zweimal befreien Zeugen in Bayern Hunde aus Autos. Die Tiere waren bei der Wärme in den Fahrzeugen zurückgelassen worden. Gegen eine Helferin wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Bei den hohen Temperaturen hat eine Frau in Weiden in der Oberpfalz eigenmächtig mit einem Stein eine Autoscheibe eingeschlagen, um vermeintlich einen Hund zu retten.

Weniger aufwendig war hingegen die Befreiung eines Hundes in Garmisch-Partenkirchen. Ein Anwohner hatte ebenfalls am Dienstag festgestellt, dass in einem geparkten Auto ein Hund saß. Er alarmierte die Polizei, weil das Auto in der prallen Sonne stand. Auch hier befreite der Mann das Tier kurzerhand selbst.

Gegen den 63-jährigen Hundehalter nahm die Polizei Ermittlungen auf, da der Hund bei rund 30 Grad Außentemperatur über eine Stunde in dem Auto allein gewesen sei. Das Tier habe aber keinen Schaden davongetragen.