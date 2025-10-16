Hundekind mit über 46 Kilo: Panda weiß nicht, was für ein Riese er ist

Im Münchner Tierheim wartet ein besonderer Koloss auf ein neues Zuhause: Kangal Panda ist erst ein Jahr alt und damit noch ein verspieltes Hundekind.

Von Friederike Hauer

München - Nur knapp ein Jahr alt, ist Kangal-Rüde "Panda" schon im Münchner Tierheim gelandet. Er wurde zuvor vom Veterinäramt sichergestellt und hofft nun auf ein Happy End in einem neuen Zuhause.

Kangal Panda hatte einen holprigen Start ins Leben - findet er nun sein Glück?
Kangal Panda hatte einen holprigen Start ins Leben - findet er nun sein Glück?  © Tierheim München (2)

Panda wurde ungefähr im Oktober 2024 geboren. Aktuell wiegt er 46,2 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 83 Zentimetern. Er befindet sich aber noch im Wachstum.

Der junge Hund bringt die typischen Eigenschaften eines Herdenschutzhundes mit sich und hofft deshalb auf Besitzer, die sich mit solchen Rassen auskennen.

Panda ist sehr verspielt und liebt "seine" Menschen. Noch ist er nicht ganz zuverlässig stubenrein. "Mit der richtigen Anleitung ist er gut trainierbar, wie es für einen Junghund typisch ist", berichtet seine Pfleger.

Der Vierbeiner kann bereits zeitweise alleine bleiben. Seine Halter sollten aber weiter positiv mit ihm daran arbeiten.

Er braucht eine konsequente, aber liebevolle Führung und könnte zu einer Familie mit standfesten Kindern ziehen, sofern auf seine Bedürfnisse geachtet wird. Seine eigene Größe kann das Riesenbaby noch nicht richtig einschätzen.

Kaum ein Jahr alt und schon im Tierheim München: Hund sehnt sich nach Familie

Seine Größe lässt es nicht erahnen, doch Panda ist gerade erst ein Jahr alt.
Seine Größe lässt es nicht erahnen, doch Panda ist gerade erst ein Jahr alt.  © Tierheim München (2)

Aufgrund von Gelenkproblemen sucht Panda ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause ohne viele Treppen. Sein rechtes Bein wurde bereits mittels Arthroskopie behandelt, die Operation am linken steht noch aus, erklärt das Tierheim.

Bei großen und schweren Hunden wie Kangals sind die Gelenke einer erhöhten Belastung ausgesetzt. Ihre Gesundheit sollte deshalb in dieser Hinsicht von Haltern immer unterstützt werden. Die Pfleger im Tierheim geben Dir gerne weitere Auskünfte zu den Gesundheitsthemen ihrer Schützlinge.

"Panda bringt viel Potenzial mit und sucht Menschen, die ihm Sicherheit, Struktur und Zuwendung bieten", so seine Pfleger. Wird dieser Wunsch erfüllt?

Wenn Du Panda kennenlernen möchtet, dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000430 in der Hundequarantäne und vereinbare einen Termin zum Besuch.

