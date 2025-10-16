Hundekind mit über 46 Kilo: Panda weiß nicht, was für ein Riese er ist

München - Nur knapp ein Jahr alt, ist Kangal-Rüde "Panda" schon im Münchner Tierheim gelandet. Er wurde zuvor vom Veterinäramt sichergestellt und hofft nun auf ein Happy End in einem neuen Zuhause.

Kangal Panda hatte einen holprigen Start ins Leben - findet er nun sein Glück? © Tierheim München (2)

Panda wurde ungefähr im Oktober 2024 geboren. Aktuell wiegt er 46,2 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 83 Zentimetern. Er befindet sich aber noch im Wachstum.



Der junge Hund bringt die typischen Eigenschaften eines Herdenschutzhundes mit sich und hofft deshalb auf Besitzer, die sich mit solchen Rassen auskennen.

Panda ist sehr verspielt und liebt "seine" Menschen. Noch ist er nicht ganz zuverlässig stubenrein. "Mit der richtigen Anleitung ist er gut trainierbar, wie es für einen Junghund typisch ist", berichtet seine Pfleger.

Der Vierbeiner kann bereits zeitweise alleine bleiben. Seine Halter sollten aber weiter positiv mit ihm daran arbeiten.

Er braucht eine konsequente, aber liebevolle Führung und könnte zu einer Familie mit standfesten Kindern ziehen, sofern auf seine Bedürfnisse geachtet wird. Seine eigene Größe kann das Riesenbaby noch nicht richtig einschätzen.