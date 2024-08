Hunde-Oma "Goldy" landet auf ihre alten Tage im Heim: Findet sie ihr Happy End?

Das Tierheim freut sich über Deine Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 089/92100043 in der Hundequarantäne.

Wer bietet Goldy ein ruhiges Plätzchen, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen kann?

Goldy wurde im Februar 2010 geboren - sie ist also eine rüstige Seniorin. Aktuell wiegt sie bei einer Schulterhöhe von 35 Zentimetern handliche elf Kilogramm.

Presa-Canario-Mix "Baki" sucht Hundehalter mit Erfahrung. © Tierheim München (2)

Auch der unkastrierte Presa-Canario-Mix "Baki" sucht noch ein Zuhause. Er wurde im Juli 2021 geboren und kam ins Tierheim, weil er sich mit dem anderen Hund der Familie nicht verstand.

Baki misst eine Schulterhöhe von 63 Zentimetern und wiegt circa 30 Kilogramm.

Der schüchterne, aber verschmuste Rüde zeigt sich eher verhalten und vorsichtig. Wird er von fremden Männern bedrängt, kann er auch nach vorne gehen.

Bei seinen Bezugspersonen und ihm bekannten Menschen ist er umso zutraulicher, berichten seine Pfleger. Als junger Kerl testet er noch gerne seine Grenzen aus und zeigt territoriales Verhalten in seinem Revier.

"Mit Hündinnen ist Baki verträglich, mit unkastrierten Rüden hat er seine Probleme, bei kastrierten Rüden entscheidet er nach Sympathie", berichtet das Tierheim. Bestenfalls findet Baki einen Platz in Einzelhaltung in einer ländlichen Gegend. Besitzer sollten Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen und in der Lage sein, Baki gut zu führen.

Bei Interesse kannst Du Dich unter der Telefonnummer 0152/01040115 auf dem Gnadenhof des Tierheims in Kirchasch melden und einen Besuchstermin vereinbaren.