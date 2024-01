Hunde-Omas haben Schreckliches erlebt: Eine Sache muss dringend beachtet werden

Maggy (l.) und Zoe wollen das Tierheim in Mainz keinesfalls getrennt voneinander verlassen. © Instagram/Hundehaus Tierheim Mainz

Das sieht auch das Tierheim in Mainz ähnlich, weshalb es unter anderem auf dem hauseigenen Instagram-Account nach neuen Besitzern für die mittlerweile rund zwölf Jahre alten Vierbeiner sucht. Aus ihrem schrecklichen Umfeld wurden die Hunde-Damen erst kürzlich befreit.

Sie lebten mit über 150 weiteren Hunden eingepfercht und unter übelsten Bedingungen in einem Animal-Hoarding-Haushalt in der näheren Umgebung. Doch augenscheinlich konnten Maggy und Zoe mit den Bedingungen halbwegs gut auskommen und zeigten sich weniger mitgenommen als manche ihrer Artgenossen.

Daher sei es nun an der Zeit, die beiden Fellknäuel in liebevolle Hände abzugeben. Doch ein Umstand muss beim Interesse an Zoe und Maggy unbedingt berücksichtigt werden. Denn in ihrer gemeinsamen Leidenszeit scheinen sie sich nahezu untrennbar vereint zu haben.

Somit ist eine Einzelvermittlung seitens des Mainzer Tierheims eher nicht gewünscht. Zudem muss berücksichtigt werden, dass es doch noch einige Probleme zu beheben gibt. Denn während beide Hunde vor allem aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht stubenrein sind, hat Maggy deutliche Probleme mit der Leinenführung.

Darüber hinaus sind die Chihuahua-Omis jedoch unfassbar nett und freundlich und sind über jegliche Zuwendung überaus dankbar. Und auch mit Kindern, falls sie bereits größer und eher ruhiger Natur sind, kommen die Hündinnen gut aus.