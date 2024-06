Hunde-Opa "Leo" soll auf Balkon sterben, doch dann kommt alles ganz anders

Bremen - Was für eine Geschichte: Kurz vor Weihnachten wurde Hund "Leo" von seinen Besitzern auf einem Balkon in Bremen ausgesetzt. Der betagte Vierbeiner sollte dort sterben. Doch es kam ganz anders.

Hunde-Opa "Leo" wurde kurz vor Weihnachten zum Sterben auf einem Balkon in Bremen ausgesetzt. © screenshot/instagram/tierheimbremen

Das Tierheim Bremen veröffentlichte am gestrigen Dienstag auf dem offiziellen Instagram-Profil einen Post, in dem es die bewegende Geschichte des Hunde-Opas erzählte.

So war die Fellnase mitten im Dezember ohne Wasser und Futter auf dem Balkon ausgesetzt worden. Da "Leo" gestunken hatte, hatten seine Besitzer offensichtlich entschieden, ihn auf qualvolle Weise dort sterben zu lassen!

Glücklicherweise kam es dazu aber nicht. Das Tierheim wurde informiert und eine der Pflegerinnen nahm den Vierbeiner bei sich auf, um ihm "noch mal ein paar schöne Tage zu schenken".

Doch aus ein paar schönen Tagen wurden Monate: "Was sollen wir sagen? Leo ist nochmal komplett neu aufgeblüht in seinem neuen Zuhause und darf nun für immer bei der Pflegerin bleiben", so das Tierheim.

Der Rüde genießt die Zeit in seiner neuen Umgebung demnach sehr. Seit dem gestrigen Dienstag ist er mittlerweile stolze 16 Jahre und sechs Monate alt.