Hunde-Opi hat das frechste Grinsen im Tierheim: Bekommt Pete eine Chance?

Berlin - Yorkshire-Terrier-Mix Pete (10) aus dem Berliner Tierheim ist nicht nur äußerlich ein echter Charakterhund. Der temperamentvolle Wuschelkopf hofft auf neues Zuhause, in dem er so angenommen wird, wie er ist.

Einem markanter Unterbiss ist der charakteristische Gesichtsausdruck von Yorkshire-Terrier-Mix Pete (10) geschuldet. © Screenshot/Instagram/tierschutzberlin

Seit rund einem Monat lebt Pete nun im Tierheim, nachdem sein vorheriger Besitzer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern konnte.

Schon auf den ersten Blick fällt der Rüde auf: sein niedliches Gesicht, die funkelnden Augen – und natürlich der markante Unterbiss. Dieser verleiht Pete bisweilen den Eindruck, als würde er lächeln, dann wieder lässt er den Vierbeiner grimmiger wirken, als er tatsächlich ist.

Doch wer den Hund kennenlernt, merkt schnell: Hinter dem Blick steckt ein cleverer, sensibler Kerl, der genau weiß, was er möchte.

Im Alltag zeigt sich Pete überwiegend ruhig und ausgeglichen, doch er hat auch seine Meinung – und die gibt er dann auch mit Nachdruck zum Besten. Wenn ihm etwas nicht passt, lässt er das durchaus wissen.

Bei anderen Hunden spielt er gern den "starken Macker" und pöbelt auch mal los. Dabei will Pete gar nicht böse sein – er braucht lediglich ein Umfeld, das ihn versteht und ihm Sicherheit gibt.

Sein neues Zuhause sollte daher unbedingt hundeerfahren sein. Menschen, die Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen, werden mit Pete gut zurechtkommen.